伊豆市の宗教法人の廃棄物流出問題を巡り警察は8日、県が発令した措置命令に応じなかったとして代表役員など2人を逮捕しました。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、宗教法人の代表役員の女（69）と自称住職の男（87）の2人です。警察によりますと2人は、2021年に県が宗教法人に対して発令した廃棄物の撤去などを講じる措置命令に応じなかった疑いがもたれています。この問題は、2020年に伊豆市大平柿木の宗教法人の敷地に廃