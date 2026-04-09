石破茂前首相が8日、「日米と韓米の核抑止の信頼性を高めるためには2国間だけでなく、日韓米が常時議論して意思疎通をする体制を早期に築かなければいけない」と主張した。石破氏はこの日、同盟の現代化をテーマに峨山（アサン）政策研究院が開催した「峨山プレナム2026」の基調演説で「北朝鮮が砲火攻撃能力とミサイルを高速的・変則的に飛行させる能力を大きく向上させている」とし、このように述べた。続いて「米国と北朝鮮の間