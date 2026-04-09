英国で、浴槽に保管した魚を使って即席食品を製造・流通させた事業家が、裁判所で執行猶予付きの判決を言い渡された。現地時間7日、デイリー・メールによると、英国セント・オールバンズ刑事裁判所は先週、62歳のスティーブン・アクオコ被告に懲役2年の執行猶予付き判決を言い渡し、今後5年間、食品関連事業の運営を禁止した。アクオコは「トライバル・フーズ」という名称で3年以上にわたり英国ワトフォード地域で営業し、消費期限