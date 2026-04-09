７日、河北省秦皇島市北戴河区の海辺に集まったカモメ。（秦皇島＝新華社記者／楊世尭）【新華社秦皇島4月9日】中国河北省秦皇島市北戴河区の海辺ではこのところ、多くのカモメが集まり、青い空と海を背景に舞い飛んでいる。７日、河北省秦皇島市北戴河区の海辺に集まったカモメ。（秦皇島＝新華社記者／楊世尭）７日、河北省秦皇島市北戴河区の海辺に集まったカモメ。（秦皇島＝新華社記者／楊世尭）７日、河北省秦皇島市北戴河