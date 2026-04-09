３日、甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県唐汪鎮のアンズ園で花見を楽しむ観光客。（東郷＝新華社記者／張智敏）【新華社蘭州4月9日】中国甘粛省臨夏回族自治州東郷族自治県唐汪鎮でアンズの花が咲き、多くの住民や観光客が訪れている。同鎮は1万ムー（約670ヘクタール）にわたりアンズの木が植えられている省内有数の花の名所。地域資源を生かした見学、体験、消費の連携を進め、年間を通じて観光客を呼び込んでいる。３日、甘粛