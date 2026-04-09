９日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」では、新レギュラーのＫＥＹＴＯＬＩＴの岩崎大昇が初登場。ハライチ・澤部佑が木曜レギュラーの島崎和歌子がいることから、注意を呼びかけ、スタジオも島崎も爆笑する一幕があった。木曜日はＫＥＹＴＯＬＩＴのメンバーが週替わりで登場。この日は岩崎が１人で初登場。「何をしたらいいかわからない」と緊張気味に話した島崎とは「初めまして。芸能界の重鎮の方なんで」と