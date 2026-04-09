100円ショップ・ダイソーで販売されている、弱粘着の塗装用保護フィルム「マスカーフィルム」の活用術3選がインスタグラムで公開され、再生回数85万回超えの反響があった（8日午前11時時点）。【写真一覧】「うわ！これいい」掃除の救世主！ダイソーの“マスカーフィルム”活用術3選掃除屋が教える「1分楽ピカ術」を発信している、こまちさん（@komachi_kurashi_）が、掃除がラクになる「便利なマスカーフィルムの活用法」を紹