元ＳＫＥ４８の江籠裕奈が、３月３０日に６ｔｈシングル「りあるくらっしゅ」を配信リリースした。同２９日には２６歳の誕生日を迎え、バースデーライブも開催し、感謝を伝えた。活動１５周年イヤーでもあり、「ファンの皆さんが喜ぶようなことをしたい」と熱い思いを語った。ＳＫＥ４８として１１年１１月にお披露目されてから今年で１５周年。現在もソロアイドルとして活動を継続して節目にたどり着いた。「（継続できる）