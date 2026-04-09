俳優、黒沢年雄（81）が9日までに自身のブログを更新。行きつけのパン店での出来事をつづった。黒沢は「横浜のホテル内にあるフィットネスクラブの会員である…駐車場は無料なので，帰り掛けに隣接するデパートの地下街で食材やら何やらと便利に利用している」と前置きし「ホテル内の地下にある直営のパンが美味しいので行く度に購入…ある時そのパン屋でいつもより少なく買い物した…駐車場のスタンプを押し忘れ，クラブ迄戻るの