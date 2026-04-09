女優国生さゆり（59）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演した。喫茶店風のスタジオで、かまいたち濱家隆一が扮（ふん）するマスターと山内健司らがゲストとともに「余談」を語り合う番組。80年代のフジテレビ「夕やけニャンニャン」から誕生したアイドルグループ「おニャン子クラブ」の主力として活躍した国生は、ソロ転向後にバラエティー番組へ出演するようになった当時を回想。ある番組でMCから突然、振