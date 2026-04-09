『捨てられた犬』はどうなるの？飼育放棄された犬の行く末 日本では、捨て犬が減少傾向にあるものの、依然として年間2000頭以上もの犬たちが殺処分されているのが現状です。実際、捨てられた犬はどのような行く末を辿るのか、お話しします。 保健所や動物愛護センターに保護される 捨てられた犬は、捨てられ方にもパターンがあります。1つ目は、飼い主が保健所や動物愛護センター、ボランティア団体