カメラで息子と愛犬の様子を確認すると、思わずニンマリしてしまう光景が…！？あまりにも微笑ましいわんこの姿が反響を集め、投稿は5.6万回再生を突破。「大きな体で甘えん坊♡」「起こさないなんてエライ！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：仕事前『息子と犬は何をしているかな』と家をカメラで確認した結果→寝てる息子に…まさかの『ガン見』】 カメラで愛犬と息子を見てみると…？ カ