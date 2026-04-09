中心市街地がヒドイ渋滞の「所沢」をスルー!?埼玉県所沢市で2026年4月現在、西武新宿線の横に巨大な橋脚が出現しています。長年にわたり市街地渋滞に悩まされてきた所沢を変えるかもしれない道路です。【魔の所沢市街スルー！】これが「北野下富線」です（地図／写真21枚） 路線名は「北野下富線」といい、新所沢駅の北側約1kmのところで陸橋を建設しています。市は「今後、ますますその整備の必要性が高まってくることをふま