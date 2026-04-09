整理収納アドバイザーのむらさきすいこです。細々したアイテムを収納したいものの、ちょうどよい収納用品が見つからないことはありませんか。そんなときに便利なのが、ちょっとしたスペースを活用しやすい100均の収納用品「デスクラボ タワーペンスタンド」（110円）です。今回は、家のさまざまな場所で活躍する使い方をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら?デスクまわりの整理に「デスクラボ タワーペンスタンド」（110円）は