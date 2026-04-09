国際航空運送協会（IATA）は、デジタルIDの概念実証により、非接触での海外渡航が実現可能であることを実証した。スマートフォンのデジタルウォレットに格納したデジタルIDと生体認証により、パスポートや搭乗券なしにシームレスに渡航ができるようになる。世界規模での普及には、政府によるデジタル旅行証明書（DTC）の発行や受け入れ体制の整備、国際機関などと連携した大規模展開計画の策定が必要となる。実証実験には、日本航