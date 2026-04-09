日本航空（JAL）は、離島路線準住民制度による離島割引を、4月10日予約・発券分から拡大する。現在は鹿児島〜奄美・喜界島・徳之島・沖永良部・与論線の奄美群島5路線が対象となっている。拡大後には沖縄と奄美群島、奄美群島間を結ぶ路線が対象に加わり、計16路線で利用できるようになる。鹿児島県離島振興協議会が発行する離島航空割引カードの準住民カード保持者が対象となる。これまでにも住民はこれら16路線を対象として利用