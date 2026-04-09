ダイソーで見つけた『四角ポーチ（ひよこ）』は、思わず手に取ってしまう圧倒的な可愛さが魅力のアイテム。ふわふわ素材とユニークなデザインで癒やし効果抜群。加えて小物収納やバッグチャームとしても活躍する優秀さも兼ね備えています。見た目重視と思いきや、日常使いにも意外と便利な注目の商品。要チェックです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：四角ポーチ（ひよこ）価格：￥220（税込）販売ショップ：ダイソーJAN