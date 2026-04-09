今回ご紹介するのは、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけたコーヒーフィルター。水出し用のアイテムで、気温が上がるこれからの季節にぴったりです。使い終わったらポイッと捨てるだけなので、洗い物も最小限。本格的な味を、最低限のアイテムで楽しめますよ♪実際に使ってみたので、ぜひ参考にしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：コーヒーフィルター（15枚）価格：￥110（税込）サイズ（約）：11c