スターバックス日本上陸30周年を記念した名作フラペチーノが、4月8日から発売になった。全5種のフラペチーノのラインナップのうち、各店舗で販売されるのは1種類だけ。となると、全5種を制覇したくなってしまうのは筆者だけではないだろう。というわけで、発売初日にフラペチーノを制覇してみた。最も効率よく、低リスクで制覇できるエリアは東京駅周辺！日本でスターバックスは様々な場所に出店しているが、大きく分けると、商業