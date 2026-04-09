ダイソーの園芸グッズ売り場ですごいアイテムを発見！以前から販売されている栽培キットに、大人も欲しくなるテラコッタカラーのものが登場しました。育てられる植物もスーパーでは見かけない、少しめずらしいトマト。必要なものがすべてそろって330円（税込）で栽培できます。園芸初心者さん必見のアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：農薬不使用ナチュラル栽培セット ブラックチェリートマト価格：￥330（