北海道発の食と映像の魅力を味わう複合イベント「HOKKAIDO FOOVIE FESTIVAL （北海道フービーフェスティバル）2026」が、11月6日（金）〜8日（日）の3日間、札幌市内の劇場など複数の施設で開催されます。「FOOVIE（フービー）」って？2024年にスタートし、今年で3回目の開催となるイベント。札幌市、北海道新聞社、クリエイティブオフィスキューで構成する札幌・北海道フービーフェスティバル実行委員会が主催します。（2025年イ