きのう午後、山形県天童市の田んぼで、農作業中の高齢女性が夫が運転する軽トラックにはねられ大けがをしました。 警察によりますと、きのう午後２時２０分ごろ、天童市藤内新田の田んぼで、天童市に住む男性（８９）が運転する軽トラックがバックしていたところ、後ろに立っていた男性の妻（８６）と衝突したということです。 この事故で、男性の妻は右の太ももの骨を折るなどの大けがをしました。 事故当時、男性は稲わらをト