バルセロナは現地４月８日、チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝の第１レグで、アトレティコ・マドリーとホームで対戦。０−２で敗れた。44分にパウ・クバルシが決定機阻止でレッドカードを受け、数的不利となったバルサは、このプレーで与えたFKをFWフリアン・アルバレスに直接決められて先制点を献上。70分にも失点し、まさかの完敗となった。この一戦で73分にジュル・クンデと交代でピッチに入り、キャプテンマークを巻い