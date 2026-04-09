県内の多くの公立小学校で入学式が行われ、このうち長崎市の伊良林小学校には51人が入学しました。 新入生51人を迎えた長崎市の伊良林小学校。 式では野田 浩司校長が「学校にいい顔いい声いい心があふれるように頑張ってください」と歓迎しました。 6年間の小学校生活で頑張りたいことは…。 （Q 頑張りたいことは？） （新入生） 「テストです」 （Q 何点取りたい？） （新入生） 「100点です」