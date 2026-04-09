雲仙温泉街のホテルや旅館などに、この春入社した新人や若手スタッフらの合同研修会が行われました。 雲仙地獄を巡ったのは、温泉街の宿泊施設で働く新人や若手スタッフ約40人です。 雲仙温泉街では同年代の仲間と親睦を深め、地域を知り、接客に役立ててもらおうと15年前から毎年、合同で研修を行っています。 （旅亭 半水盧 廣渡 留那さん） 「全然情報を知らないままお客さんの接客をしていたので、雲仙地獄