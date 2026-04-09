タレントの川崎希さんは4月8日、自身のInstagramを更新。家族でリンクコーデを楽しむ様子を公開しました。【写真】川崎希、家族5人でリンクコーデ家族のおそろいリンクコーデショット川崎さんは「家族旅行中子どもたちは、この前のHawaiiで買ったお揃いのお洋服が着たくてサイズアウトしちゃう前に3人揃った柄が着れて嬉しい母」とつづり、3枚の写真を投稿。家族全員で“グリーン”をテーマにした統一感のあるスタイリングを披