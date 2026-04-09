WEST.の濱田崇裕さん（※濱は正式には異体字）は4月8日、自身のInstagramを更新。俳優の木村拓哉さんとゴルフを楽しんだ様子を公開しました。【写真】濱田崇裕と木村拓哉のツーショット「推し推しで嬉しすぎる」濱田さんは「久々の木村さんとゴルフ私は、まだまだ修行が足りませんがとても気持ちよくて幸せでございましたありがとうございました!!」とつづり、1枚の写真を投稿。木村さんとのツーショットです。青空の下で、2人