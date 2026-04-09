言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！パズルのように言葉の一部が欠けるだけで、普段使い慣れているはずの表現が意外な難問に見えてくるから不思議です。今回は、数字の数え方や、程度が大きく異なる様子を表す言葉が登場します。頭の回転を速めて、制限時間1分以内のクリアに挑戦してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□いひと□□