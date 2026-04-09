鍵のかかっていない無締まりの住宅を狙う手口から「ムジのヒロシ」と呼ばれていた男が逮捕されました。大島博史容疑者（50）は今年2月、東京・北区のアパート一室に無施錠の窓から侵入し、現金120万円や商品券およそ80枚などを盗んだ疑いがもたれています。大島容疑者は、インターホンを押して不在を確認した無施錠の住宅を狙って空き巣を繰り返していたとみられ、警視庁は余罪を追及しています。