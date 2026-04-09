「別冊少年マガジン」にて連載中の『歪みの虜』コミックス第1巻が発売された。第1巻発売に合わせて作品PV、『となりの席のヤツがそういう目で見てくる』作者・mmk先生、『イジらないで、長瀞さん』作者・ナナシ先生からの応援イラストも公開された。【画像】ちょっと怖い！『イジらないで、長瀞さん』作者からの寄稿イラスト■『歪みの虜』あらすじSNSで圧倒的人気を誇る“おーにじょうろく”初連載！猛犬と周囲から恐れられる