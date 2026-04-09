本格的な新茶シーズンを前に、けさ、静岡県島田市では露地栽培の新茶の初摘みが行われました。近所の農家などおよそ30人が摘み取ったのは「さえみどり」という品種で、きれいな緑色と軽やかで甘みが強いのが特徴です。今シーズンは非常に柔らかい上に味が感じやすく仕上がったということで、きょう摘み取られたお茶は全国に発送されます。