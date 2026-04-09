ギャルタレント・みりちゃむ（23）が8日、自身のXを更新。ペットの正しい飼い方や動物愛護について深く学ぶ「愛玩動物飼養管理士」の資格取得を改めて伝え、手に入れた認定証の写真を公開した。【写真】「左右対称の漢字良いね」みりちゃむの本名が記された認定証愛犬家としても知られるみりちゃむは、2月の投稿で公益社団法人日本愛玩動物協会が認定する愛玩動物飼養管理士「2級」の認定試験に、母子そろって合格したことを報