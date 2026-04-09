■MLBブルージェイズ4ー3ドジャース（日本時間9日、ロジャース・センター）【日程】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カード・スケジュール一覧ドジャースの大谷翔平（31）が、敵地でのブルージェイズ戦に“1番・投手兼DH”でスタメン出場し、投球では6回、96球を投げて、被安打4、奪三振2、四死球1、失点1（自責点0）、勝利投手の権利を持って降板したが、中継ぎが打たれて白星が消えた。昨季から25回1/3