2026年1月に5キロ4416円と最高値を更新していたコメ価格が、ここに来て7週連続の値下がりを見せ、店頭価格でも平均にして3900円台で落ち着きを見せている。一部で価格暴落寸前も伝えられる中、気になるデータが投下された。【写真】鈴木農相も引用した、JA関連団体による「５キロ2816円」の内訳4月7日に「米穀安定供給確保支援機構」が発表したのは、コメ5キロの生産、集荷、卸売り、小売りにかかるコストを算段した「コスト指