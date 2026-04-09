警察が交付する「青切符」（警察庁提供、細部は都道府県警によって異なります）広島県警は9日、県内の高校生が、16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度を悪用した詐欺の被害に遭い、その場で現金をだまし取られたと発表した。県警は悪質な違反があった場合は青切符と納付書が交付され、その場で直接反則金を取られることはないとして、注意を呼びかけている。県警によると、高校生は4