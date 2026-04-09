ファミリーマートは、店内の大型ディスプレイを使った広告事業などが好調で、過去最高益となりました。【映像】過去最高益となったファミリーマートコンビニ大手のファミリーマートは今年2月までの1年間の決算を発表しました。本業のもうけを示す事業利益は1002億円で過去最高となりました。大谷翔平選手を広告に起用したおにぎりなどの売り上げが伸び、1店舗あたりの平均売上高が58万5000円と今までで最も高くなりました