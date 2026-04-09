住宅内の現金などを盗んだとして、警視庁は９日、いずれもトルコ国籍で住所不定、職業不詳の男（２５）、職業不詳の男（２４）の容疑者を住居侵入と窃盗の疑いで逮捕したと発表した。２月以降、都内や埼玉県内の住宅約２０件に侵入し、１０００万円以上を盗んだとみている。逮捕は６日。発表によると、２人は３月６日夜、板橋区の６０歳代女性宅裏のドアのガラスを壊して侵入し、現金５万円と指輪など１５点（約２３０万円相当