お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が8日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。イチオシのご飯のおともを明かした。同番組では、リスナーから「ご飯のお供の“アラ！”にマヨネーズを混ぜた“アラマヨ”」が「明太マヨを超える」との情報が寄せられた。タレントの柏木由紀が「アラ！ってなんですか？」と聞くと、ケンコバは「出て行け！」と一喝して笑わせた。そ