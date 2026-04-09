カンボジア・コンポンスプー州で4月5日、クメール歴の新年と稲の収穫期を前に、毎年恒例の牛車によるレースが開催された。【映像】大盛り上がりのレースの様子＆優勝した牛の姿映像には、顔や角に鮮やかな装飾が施されている牛たちが、荷車を引きながら颯爽と走る様子が映っている。トラクターなど農業の近代化が進む中、牛を使った伝統的な農業を忘れないようにするのがこのレースの目的。80人の参加者が自慢の牛を連れて集