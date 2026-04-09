かつて“韓国の広末涼子”と呼ばれた女優のイ・ヘインが、月1200万ウォン（約120万円）の利息を支払うために男性用アンダーウェアの販売を行っていると明らかにした。4月8日、イ・ヘインは自身のSNSに男性用アンダーウェアの共同購入に関する動画を投稿し、「利息1200万ウォンを払うために、ありとあらゆることをしている」と語った。【画像】“韓国の広末涼子”、スケスケ衣装動画の中でイ・ヘインは、自身が販売する男性用アンダ