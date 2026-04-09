2025年のみそ業界は、生産量･出荷量ともに数年ぶりのプラス着地となった。米食需要の拡大や外食価格上昇による内食化が進み、みそ汁需要が伸長したことも一因と考えられる。海外では、健康志向の高まりなどを受けて日本食ブームが広まり、輸出も数量･金額ともに増加した。各メーカーが行った価格改定の影響についても、以前のように大きく落ち込むことはなかったという声が聞かれた。全体の価格帯が上がったことにより、消費者は品