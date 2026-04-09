【モデルプレス＝2026/04/09】韓国のガールズグループ・Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）が4月9日、都内で開催された「2aN SCHOOL in TOKYO」オープン記念イベントに出席した。【写真】Hearts2Heartsが来日◆Hearts2Hearts、表参道に降臨学校をイメージした表参道の会場でイベントを行ったHearts2Hearts。リーダーのジウ（JIWOO）は「ミューズとして日本のポップアップでみなさんにご挨拶することができて嬉しいです！」と流暢な