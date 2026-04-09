ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、新曲『Stick With You』の振り付けを先行公開した。4月9日、ヨンジュンとボムギュはグループの公式SNSに8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』のハイライト振り付けを収めた約20秒の動画を公開した。耳に残る音楽とダンスが調和し、短くも強烈な印象を与えている。【写真】「ガラ悪め最高」ヨンジュンの“爆イケビジュ”『Stic