ニチレイフーズは11日から、今田美桜さんを起用した「本格炒め炒飯」の新テレビCM「25年ずーっと売上No.1」篇の放映を順次全国で開始する。同社は、ブランドの顔として、2024年から今田さんを起用。新CMでは、25年連続売上No.1を継続する同商品の魅力を訴求する。「本格炒め炒飯」が誕生したのは今から25年前の2001年。プロの味を研究し、家庭用冷凍炒飯市場初の“パラッと炒めた”炒飯として、多くのユーザーの支持を獲得。その後