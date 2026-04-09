【BULLET KNIGHTS エクソシスト HELL BLAZE】 9月 発売予定 価格：10,450円 コトブキヤは、プラモデル「BULLET KNIGHTS エクソシスト HELL BLAZE」を9月に発売する。価格は10,450円。 本製品は、コトブキヤの美少女×メカニックをテーマにしたプラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、「BULLET KNIGHTS エクソシスト HELL BLAZE」をプラモデルで表現したもの。