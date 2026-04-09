◆大阪府知事賞争奪第２９回大阪阪南大会（４、５日・浜寺公園第１野球場ほか）▽中学生の部・２回戦意岐部ボーイズ１―６大阪深江ボーイズ「大阪府知事賞争奪第２９回大阪阪南大会」が４日に開幕し、１６強が出そろった。ホストの大阪阪南支部からは大阪和泉ボーイズが打力を発揮し、コールド勝ち。大阪深江ボーイズも投打にかみ合った内容で好発進するなど、６チームが駒を進めた。また、５日に開幕した「大阪府知事