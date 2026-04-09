元テレビ朝日アナウンサーでトヨタに転職した富川悠太さんの長男・富川立夢（りずむ）が、大学の入学式を報告し、スーツ姿を披露した。９日までにインスタグラムで「大学入学しましたー！風強すぎて髪崩れてます」とつづり、会場での写真を掲載した。スーツでネクタイを締め、ヘアスタイルは長めの前髪が揺れている。２０２３年の「第３６回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」ファイナリストの立夢。フォロワーは「相変