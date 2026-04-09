【CADA C55041 Toyota GR Supra GT4】 発売中 価格：4,180円 フェイスは、同社が運営するECサイト「CAMSHOP.JP」にてブロックキット「CADA C55041 Toyota GR Supra GT4」を販売している。価格は4,180円。 本商品は、トヨタ公認のオフィシャルライセンス商品として「GRスープラ GT4」をブロックキットで再現したもの。低く構えたフォルムやワイドなボディライン、フロント