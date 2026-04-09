ロックバンド「ＯＮＥＯＫＲＯＣＫ」が９日、インスタグラムを更新し、５月２、３日に予定していた香港公演を中止することを発表した。英文で「香港公演の中止について」とし、「誠に残念ではございますが、２０２６年５月２日および３日に香港で開催予定だった『ＯＮＥＯＫＲＯＣＫＤＥＴＯＸＡｓｉａＴｏｕｒ２０２６』の公演は中止となりました」と伝えた。理由については「アーティストや主催者のコントロ