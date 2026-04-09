日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「逞しい」はなんて読む？画数は少ないですが、あまり見慣れない「逞」という漢字。「逞しい」は、誰もが一度は聞いたことがある力強いイメージの言葉です。いったい、なんと読むのかわかりますか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。